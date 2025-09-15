  • Спортс
  • Левандовски о Ямале: «В 15 лет он делал что хотел против опытного защитника на тренировке. Никогда не видел такого таланта в таком возрасте»
2

Роберт Левандовски рассказал о первом впечатлении от игры Ламина Ямаля.

«Я увидел это на первой тренировке, когда Ламину было 15 лет. Был конец сезона, и некоторые игроки проходили просмотр. Он играл против опытного левого защитника и делал все, что хотел.

Я видел много хороших игроков, но им требовалось время. В случае с Ламином я увидел то, для чего времени не требовалось. Я никогда не видел такого талантливого игрока в таком возрасте.

Я должен признать, что [найти общий язык с молодыми игроками] было для меня серьезным вызовом. Я из другого поколения, и мне пришлось не учиться мыслить как подросток, а постараться взять лучшее, что у них есть.

Я в футболе уже четыре десятилетия, поэтому, когда я сравниваю их даже не со своим поколением, а с поколением до меня, когда я только начинал карьеру, все совершенно иначе.

Раньше крик был способом мотивировать всех. Сейчас, если кричать слишком много, реакция этого поколения будет другой. Это не значит: «Сейчас я докажу, что вы не правы». Нет, теперь нужно объяснять по-другому. Приходится много говорить. Они не любят, когда на них кричат.

Теперь в футболе нужно уделять больше внимания психологическому аспекту. Дело не только в игроках, но и в людях, в этом поколении. Я не хотел с этим бороться. Я должен был научиться», – сказал нападающий «Барселоны».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
