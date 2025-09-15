Лещенко о «Динамо»: «Не вижу контакта Карпина с командой, очевидны внутренние проблемы. Надежды на чемпионство и призовые места уже не остается»
«Старт «Динамо» получился не очень удачным, если не совсем неудачным. Очевидно, что есть внутренние проблемы. Может, небольшие, но они существуют.
Пока я не вижу настоящего контакта Карпина с командой, и от этого «Динамо» выглядит неубедительно. Хотя в последнем в матче со «Спартаком» (2:2) немного подсобрались, и если бы не две ошибки… Это стало уже болезнью, привезли себе уже пять или шесть голов – катастрофа!
Но у «Динамо» также многовато травмированных игроков, на скамейке – несколько иностранцев и молодежь. Надеялись на Миранчука, однако не вижу от него особой помощи.
Но главное не это, главное – настрой. Какая-то неразбериха выводит из себя не только игроков, но и болельщиков. Все это очень нервирует, поскольку мы по-настоящему поддерживаем и любим свою команду.
Надеюсь, что следующие четыре игры будет успех. График для «Динамо» благополучный. Однако надежды на призовые места, и тем более на чемпионство, уже не остается», – сказал народный артист РСФСР и болельщик «Динамо» Лещенко.
После восьми туров Мир РПЛ команда Карпина набрала 9 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.