Лещенко о «Динамо»: «Не вижу контакта Карпина с командой, очевидны внутренние проблемы. Надежды на чемпионство и призовые места уже не остается»

Лев Лещенко критически оценил начало сезона «Динамо» при Валерии Карпине.

«Старт «Динамо» получился не очень удачным, если не совсем неудачным. Очевидно, что есть внутренние проблемы. Может, небольшие, но они существуют.

Пока я не вижу настоящего контакта Карпина с командой, и от этого «Динамо» выглядит неубедительно. Хотя в последнем в матче со «Спартаком » (2:2) немного подсобрались, и если бы не две ошибки… Это стало уже болезнью, привезли себе уже пять или шесть голов – катастрофа!

Но у «Динамо» также многовато травмированных игроков, на скамейке – несколько иностранцев и молодежь. Надеялись на Миранчука, однако не вижу от него особой помощи.

Но главное не это, главное – настрой. Какая-то неразбериха выводит из себя не только игроков, но и болельщиков. Все это очень нервирует, поскольку мы по-настоящему поддерживаем и любим свою команду.

Надеюсь, что следующие четыре игры будет успех. График для «Динамо» благополучный. Однако надежды на призовые места, и тем более на чемпионство, уже не остается», – сказал народный артист РСФСР и болельщик «Динамо » Лещенко.

После восьми туров Мир РПЛ команда Карпина набрала 9 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.