  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мюллер про летнее окно: «Если бы Флик позвонил и мне бы понравился проект «Барсы», я мог бы представить это. Это клуб топ-уровня, где ты знаешь, чего от тебя ждут»
14

Мюллер про летнее окно: «Если бы Флик позвонил и мне бы понравился проект «Барсы», я мог бы представить это. Это клуб топ-уровня, где ты знаешь, чего от тебя ждут»

Томас Мюллер признался, что согласился бы перейти в «Барселону» после «Баварии».

Этим летом полузащитник покинул мюнхенский клуб и присоединился к «Ванкувер Уайткэпс» из МЛС.

36-летний игрок рассказал, что после завершения карьеры в «Баварии» его главным желанием было покинуть Европу и отправиться в более экзотическое место. Однако, по его словам, звонок Ханси Флика мог бы изменить это решение. Мюллер ранее работал с Фликом в Мюнхене и сборной Германии.

«Если бы Ханси Флик, который меня очень хорошо знает, позвонил мне, и мне понравился проект в «Барселоне», я бы мог представить себе что-то подобное.

Это клуб топ-уровня, где ты знаешь, чего от тебя ждут», – сказал Мюллер для Blickpunkt Sport.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoХанс-Дитер Флик
logoБарселона
logoТомас Мюллер
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoМЛС
logoВанкувер Уайткэпс
logoБавария
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ханси Флик: «Барса» изменила меня – стало больше эмоций. Не нравится, когда мой внук видит меня таким. Я ни разу не улыбнулся, когда «Бавария» побеждала «Барсу» 8:2»
66сегодня, 14:45
Флик о том, помогают ли судьи «Реалу»: «Я в «Барсе» только 16 месяцев, вы знаете больше – не хочу говорить об этом. Сейчас мы играем в ЛЧ, об удалении буду думать после»
41сегодня, 13:06
Главные новости
Маттеус о Кейне: «В мире нет лучше форварда сейчас. Я не видел, чтобы Холанд и Мбаппе делали такие подкаты или передачи на 50 метров»
114 минут назад
«МЮ» не выигрывал на «Энфилде» с 2016-го! Вспомните тот легендарный состав?
сегодня, 20:00Тесты и игры
Карвахаль о матче «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Это нарушает честность турнира – не все команды Ла Лиги будут соревноваться в одинаковых условиях»
21сегодня, 19:47
Игроки «Атлетико» не смогли принять душ на «Эмирейтс» после тренировки из-за отсутствия горячей воды. Клуб подал жалобу в УЕФА
66сегодня, 19:33
Испанский журналист Гарсия о ТВ «Реала»: «Это соответствует характеру Переса. То, что делает президент, прискорбно и жалко»
13сегодня, 19:08
Глава французских судей о паузе в матче «Ниццы» из-за кричалки «ИГИЛ*, мы тебя трахнем»: «Судья не расслышал первое слово. Если бы он понял контекст, то не стал бы останавливать игру»
25сегодня, 18:35
Клопп о сборной Германии: «Нам надо перестать думать, что если мы участвуем в турнире, то обязательно должны выиграть. Франция, Испания, Англия слишком хороши»
18сегодня, 18:17
«Спартак» решил уволить Станковича. Кахигао ищет нового тренера («СЭ»)
272сегодня, 18:00
Кейн, Мбаппе, Холанд – трио супербомбардиров борются за место в вашей команде в Основе ЛЧ. Кого возьмете в состав на новый тур?
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ла Лига пригрозила испанскому профсоюзу футболистов «правовыми мерами» из-за протеста игроков против матча в Майами
30сегодня, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Алавес» принимает «Валенсию»
511 минуту назадLive
Йылдыз о матче с «Реалом»: «Каждый ребенок мечтает сыграть на «Бернабеу». Просто потрясающе встретиться с таким клубом в ЛЧ»
2 минуты назад
Канисарес о том, что Флик не ушел в раздевалку после красной в матче с «Жироной»: «Это как если бы игрока удалили, но он остался на поле. Вам не кажется, что это неуважение к судьям?»
218 минут назад
Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Кремонезе»
16418 минут назадLive
Салихамиджич о Кейне в «Баварии»: «Кажется, что он забивает каждым ударом. Все, кто говорил, что Харии слишком дорогой, ошибались. Он стоит каждого цента»
234 минуты назад
Булыкин о Батракове: «Нужно уезжать в европейский клуб, чтобы выходить на мировой уровень. Он будущее нашего футбола, «Локо» заинтересован, чтобы у него была шикарная карьера»
634 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема разгромил «Аль-Шорту», «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Саддом» Клаудиньо во вторник, «Шанхай» Слуцкого примет «Сеул» в среду
342 минуты назад
Гвардиола о Шерки: «Один из самых огромных талантов, которые я видел. Он просто супер в техническом плане! Райан не чувствует давления, всегда хочет быть с мячом, как уличный игрок»
245 минут назад
Сын Роналду вызван в сборную Португалии U16
10сегодня, 19:59
Татьяна Буланова выступит перед матчем «Зенита» и «Локомотива» 1 ноября
15сегодня, 19:55