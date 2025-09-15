  • Спортс
  • Невилл об «МЮ»: «Нельзя занимать 14-15-е места к октябрю, иначе у Аморима будут проблемы. В ближайших матчах нужно срочно побеждать»
Невилл об «МЮ»: «Нельзя занимать 14-15-е места к октябрю, иначе у Аморима будут проблемы. В ближайших матчах нужно срочно побеждать»

Гари Невилл раскритиковал результаты «Манчестер Юнайтед» на старте сезона.

В воскресенье «красные дьяволы» проиграли в АПЛ «Ман Сити» (0:3).

«Когда Аморим только пришел в клуб, я был воодушевлен тем, что они стали играть в три защитника. Но он меняет их в каждом матче, и это говорит о том, что он не уверен, кто должен играть. Вдобавок он меняет пять игроков оборонительной линии.

Сегодня было много индивидуальных ошибок. Шоу провел один из худших матчей, что я видел. Во всех трех эпизодах с пропущенными голами он мог сыграть лучше.

«Юнайтед» ничего не показал. Они идут 14-ми, позади лишь четыре тура, и мы все говорили, что к октябрю им нельзя занимать 14-15-е места, иначе у тренера будут проблемы. В ближайших матчах им нужно срочно побеждать», – сказал экс-защитник «МЮ».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoГари Невилл
logoпремьер-лига Англия
logoЛюк Шоу
