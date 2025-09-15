  • Спортс
  • Рамос о карьере певца: «Надеюсь дать концерт на «Бернабеу» в будущем. Нужно действовать шаг за шагом»
0

Рамос о карьере певца: «Надеюсь дать концерт на «Бернабеу» в будущем. Нужно действовать шаг за шагом»

Серхио Рамос хотел бы выступить с концертом на домашнем стадионе «Реала».

Ранее бывший защитник мадридского клуба выпустил трек Cibeles – в честь фонтана в Мадриде, возле которого болельщики «сливочных» отмечают победы клуба.

В тексте Рамос подчеркивает свою любовь к клубу, упоминает свой гол на 93-й финала Лиги чемпионов в сезоне-2013/14 против «Атлетико». Также испанец в песне высказал критику за недостаток поддержки в последние годы в «Мадриде».

«Надеюсь, в будущем у меня будет возможность объявить о концерте на «Сантьяго Бернабеу», что было бы здорово.

Но нужно действовать шаг за шагом», – сказал Рамос, ныне играющий за «Монтеррей».

🎥 Рамос креативно продвигает свой трек. В центре Мадрида оставил подарок фанатам «Реала»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: EFE
