🎥 Рамос креативной продвигает свой трек. В центре Мадрида оставил подарок фанатам «Реала»

Серхио Рамос подался в музыканты. Защитник выпустил дебютный трек Cibeles – по названию площади Сибелес, на которой «Мадрид» отмечает титулы. В стане «сливочных» есть традиция: капитан надевает клубный флаг на статую греческой богини Кибелы, скульптура украшает фонтан.

Серхио, конечно, делал это много раз.

В новой композиции испанец рефлексирует о своем времени в «королевском клубе» и даже отпускает парочку колких строчек в адрес Флорентино Переса. Реакция на музыку Серхио вышла неоднозначной, над футболистом шутят даже лоукостеры . Все же игрок не сдается и продолжает продвигать новый трек.

Рамос подписал футболку «Мадрида» со своим именем на спине, подарок защитник оставил, разумеется, у фонтана на площади Сибелес. Подпись на футболке: «Поздравляю с тем, что ты первым прибыл на Сибелес. Привет от капитана. Hala Madrid!»

Оставив сюрприз для болельщиков, Серхио выложил ролик в свои соцсети. Конечно, футболку быстро нашли: счастливчиком оказался парень из Ирана по имени Араш.

Что думаете о творчестве кэпа?