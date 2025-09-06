Лоукостер Ryanair пошутил о запрете песни Рамоса на рейсах компании. Серхио ответил: «Вы уже установили динамики в свои самолеты? Если понадобится, я одолжу вам свой»
Серхио Рамос и лоукостер Ryanair потроллили друг друга в соцсетях.
1 сентября бывший защитник «Реала» выпустил песню Cibeles, посвященную мадридскому клубу.
В испанском филиале авиакомпании отреагировали на это событие, выложив в соцсети пост: «Петиция о запрете этой песни в наших самолетах».
«Вы уже установили динамики в свои самолеты? Если понадобится, я одолжу вам свой динамик 😎» – ответил футболист «Монтеррея».
Серхио Рамос: «Вижу себя победителем «Грэмми» раньше, чем обладателем Лиги чемпионов как тренер. Достигну и того, и другого»
Нули России с Иорданией – как вам?23725 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Серхио Рамоса
