Лоукостер Ryanair пошутил о запрете песни Рамоса на рейсах компании. Серхио ответил: «Вы уже установили динамики в свои самолеты? Если понадобится, я одолжу вам свой»

Серхио Рамос и лоукостер Ryanair потроллили друг друга в соцсетях.

1 сентября бывший защитник «Реала» выпустил песню Cibeles, посвященную мадридскому клубу.

В испанском филиале авиакомпании отреагировали на это событие, выложив в соцсети пост: «Петиция о запрете этой песни в наших самолетах».

«Вы уже установили динамики в свои самолеты? Если понадобится, я одолжу вам свой динамик 😎» – ответил футболист «Монтеррея ».

Серхио Рамос: «Вижу себя победителем «Грэмми» раньше, чем обладателем Лиги чемпионов как тренер. Достигну и того, и другого»