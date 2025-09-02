Серхио Рамос: «Вижу себя победителем «Грэмми» раньше, чем обладателем Лиги чемпионов как тренер. Достигну и того, и другого»

Серхио Рамос заявил, что хочет выиграть «Грэмми» как певец.

Испанский футболист, выступающий в Мексике за «Монтеррей », опубликовал трек Cibeles – в честь фонтана в Мадриде, возле которого болельщики «Реала» отмечают победы клуба.

«Тема музыки существовала со мной много лет. В этом плане я чувствую себя очень комфортно, потому что музыка всегда оказывала на меня очень сильное влияние. Теперь я хотел бы совместить ее с футболом. Я хочу делать музыку хорошо, в меру и стараться передать людям частичку себя, чувств и опыта, которые я пережил», – заявил Серхио Рамос .

Бывшему защитнику «Реала» задали вопрос о том, кем он видит себя через десять лет – победителем Лиги чемпионов как тренер или «Грэмми» как исполнитель.

«Я очень оптимистичен и всегда призываю людей мечтать и ставить цели. Поэтому я вижу, что достигну и того, и другого. Вижу себя победителем Лиги чемпионов как тренер, но я вижу себя победителем «Грэмми» раньше, чем обладатель Лиги чемпионов как тренер», – сказал футболист.