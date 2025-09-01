  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рамос выпустил песню Cibeles, посвященную «Реалу». В треке Серхио упоминает свой гол в ЛЧ на 93-й минуте, признается в любви к клубу и критикует за недостаток поддержки в конце карьеры
7

Рамос выпустил песню Cibeles, посвященную «Реалу». В треке Серхио упоминает свой гол в ЛЧ на 93-й минуте, признается в любви к клубу и критикует за недостаток поддержки в конце карьеры

Серхио Рамос выпустил песню о карьере в «Реале» и прощании с клубом.

31 августа бывший защитник мадридского клуба опубликовал трек Cibeles – в честь фонтана в Мадриде, возле которого болельщики «Реала» отмечают победы клуба.

В тексте Рамос подчеркивает свою любовь к клубу, упоминает свой гол на 93-й финала Лиги чемпионов в сезоне-2013/14 против «Атлетико». Также испанец в песне высказал критику за недостаток поддержки в последние годы в «Мадриде».

«Это трек о моем уходе, моей карьере… Все, что мы пережили с «Реалом» за мои 16 лет в составе клуба. Я всегда чувствовал себя мадридиста и горжусь тем, что был капитаном. «Реал» был для меня университетом, он воспитал меня как человека и профессионала», – сказал Серхио Рамос

В тексте Рамос заявил, что никогда не хотел уходить, что все казалось сном «до того момента, пока не пришлось проснуться», и что жизнь учит: «Никто не незаменим».

Футболист также откровенно говорит о том, что больше всего задело его в прощании с клубом: «Ты забыл обо мне, оставил в стороне, не дав возможности выбирать».

При этом в песне есть такие слова: «Я вернулся бы с радостью, один раз или тысячу. Ты знаешь это, Cibeles».

Вероятно, строки с критикой Рамос мог адресовать президенту «Реала» Флорентино Пересу. 

Все, Рамос ушел из «Реала»! У него с Пересом очень странные отношения: Серхио выбивал новые контракты, Флорентино устраивал медиавойны

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги34498 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
logoЛа Лига
logoФлорентино Перес
logoМонтеррей
музыка
logoвысшая лига Мексика
logoРеал Мадрид
logoСерхио Рамос
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рамос выпустит песню Cibeles – в честь фонтана в Мадриде, где празднуют победы «Реала»
931 августа, 12:53Видео
Мостовой о переходе Рамоса в «Реал» в 2005-м: «30 миллионов, 18-19 лет! Как это? Тогда подумал – космическая сумма! Сейчас в аренду отдают за 20-30 млн! Конечно, так быть не должно»
2122 июля, 15:03
Рамос – покидающему «Реал» Васкесу: «Ты пришел ребенком, а уходишь женатым, с тремя детьми и 23 титулами. Ты являешься примером как личность и спортсмен для всех мадридиста»
1317 июля, 21:13
Главные новости
«Обещаю биться за ромбик и наш великий «Спартак». Один за всех – все за одного!» Литвинов о новом контракте
99 минут назад
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ по версии FourFourTwo. «Барселона» – 2-я, «Ливерпуль» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Ман Сити» – 8-й
89 минут назад
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
24 минуты назадТесты и игры
Карпин про Умярова: «Лучший по возвратам мяча где? У своих ворот или у других? У нас есть другие игроки – Глебов, Черников. К кому стремиться? Гаттузо, Макелеле»
3025 минут назад
Ширер про Исака: «Неправильно бастовать, пока тебе платят зарплату. А вот Гехи все сделал правильно, но «Пэлас» его не отпустил, и это несправедливо. Все это плохо отразилось на футболе»
1131 минуту назад
Гюндоган перешел из «Ман Сити» в «Галатасарай» бесплатно. Зарплата хавбека – 4,5 млн евро в год чистыми
2235 минут назадФото
Карпин не жалеет, что возглавил «Динамо»: «Я продолжаю работать. Бывает, что игроки не слышат – это может быть везде, хоть в «МЮ». Сколько ждать? Не знаю»
4347 минут назад
Влап о критике из-за переговоров со «Спартаком»: «Тебя сразу разрывают на части со всех сторон. Люди, с которыми ты не общался 10 лет, вдруг начинают писать твоим отцу и матери»
1947 минут назад
Литвинов и «Спартак» продлили контракт до 2029 года
13сегодня, 18:14Фото
У «Наполи» рекордные расходы на зарплаты в этом сезоне – 160 млн евро. За год траты выросли на 50 млн
17сегодня, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» вернул Сэмюэлс-Смита из «Страсбура» через месяц после продажи за 6,5 млн фунтов. Защитника отдали «Суонси» в аренду
127 секунд назад
Доннарумма взял 25-й номер в «Ман Сити». Под ним играл ушедший в «Интер» Аканджи
1 минуту назадФото
ЦСКА бесплатно отдаст Агапова «Акрону» в аренду с опцией выкупа (Иван Карпов)
625 минут назад
Карпин о стримере Мэддисоне, критиковавшем «Динамо»: «Нет, не слышал»
1029 минут назад
Радимов о судье матча ЦСКА – «Краснодар»: «Мажич должен извиниться перед всеми на федеральном канале: я виноват, что поставил этого арбитра, простите, что испортил праздник»
1158 минут назад
Селюк про Карпина: «Разочарование десятилетия для фанатов «Динамо». При Личке боролись за титул, а сейчас... Это следующая отставка в РПЛ, и Карпин может забыть о клубах из топ-6»
11сегодня, 18:16
Пономарев о списке книг для футболистов: «А иностранцам что делать, все российские книги переводить на их язык? Не подумали. Это в духе советских времен. Но у нас все сами брали книги – а что было делать?»
10сегодня, 17:59
Переход Лапорта в «Атлетик» под вопросом из-за «Аль-Насра», поздно отправившего сведения в систему трансферов ФИФА. Возможно, защитника нельзя будет зарегистрировать до зимы
4сегодня, 17:55
Вратарь «Ман Сити» Ортега интересен «Трабзонспору»
7сегодня, 17:39
Трансфер Джорджа из «Челси» в «Фулхэм» за 22 млн фунтов сорвался из-за того, что Харри Уилсон не ушел из клуба
2сегодня, 17:26