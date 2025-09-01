Рамос выпустил песню Cibeles, посвященную «Реалу». В треке Серхио упоминает свой гол в ЛЧ на 93-й минуте, признается в любви к клубу и критикует за недостаток поддержки в конце карьеры

Серхио Рамос выпустил песню о карьере в «Реале» и прощании с клубом.

31 августа бывший защитник мадридского клуба опубликовал трек Cibeles – в честь фонтана в Мадриде, возле которого болельщики «Реала» отмечают победы клуба.

В тексте Рамос подчеркивает свою любовь к клубу, упоминает свой гол на 93-й финала Лиги чемпионов в сезоне-2013/14 против «Атлетико». Также испанец в песне высказал критику за недостаток поддержки в последние годы в «Мадриде ».

«Это трек о моем уходе, моей карьере… Все, что мы пережили с «Реалом» за мои 16 лет в составе клуба. Я всегда чувствовал себя мадридиста и горжусь тем, что был капитаном. «Реал» был для меня университетом, он воспитал меня как человека и профессионала», – сказал Серхио Рамос .

В тексте Рамос заявил, что никогда не хотел уходить, что все казалось сном «до того момента, пока не пришлось проснуться», и что жизнь учит: «Никто не незаменим».

Футболист также откровенно говорит о том, что больше всего задело его в прощании с клубом: «Ты забыл обо мне, оставил в стороне, не дав возможности выбирать».

При этом в песне есть такие слова: «Я вернулся бы с радостью, один раз или тысячу. Ты знаешь это, Cibeles».

Вероятно, строки с критикой Рамос мог адресовать президенту «Реала» Флорентино Пересу.

Все, Рамос ушел из «Реала»! У него с Пересом очень странные отношения: Серхио выбивал новые контракты, Флорентино устраивал медиавойны