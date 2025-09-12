Александр Гришин: «Согласен с Дегтяревым – нужно вводить новый лимит и потолок зарплат. Футболисты получают по 2 млн, а за границей зарабатывали бы максимум 500 тысяч»

Александр Гришин выступил за ужесточение лимита.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить действующий лимит: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение».

«Трансферы «Краснодара» в летнее окно поражают своей точностью: Аугусто, Перрен и Жубал. Команда подписывает футболистов для того, чтобы бороться за первые места. «Локомотив» тоже провел неплохую трансферную кампанию, избавившись от ненужных футболистов и подписав хороших российских игроков. Тем более перед новым лимитом на легионеров «Локомотив» делает все правильно.

Мы все слышим, что говорит наш министр спорта. Я полностью с ним согласен – РПЛ нужно вводить новый лимит и потолок зарплат. Никуда не годятся раздутые зарплаты: наши футболисты получают по 2 миллиона, а за границей получали бы максимум 500 тысяч», – сказал экс-полузащитник ЦСКА.