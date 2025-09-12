  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Гришин: «Согласен с Дегтяревым – нужно вводить новый лимит и потолок зарплат. Футболисты получают по 2 млн, а за границей зарабатывали бы максимум 500 тысяч»
16

Александр Гришин: «Согласен с Дегтяревым – нужно вводить новый лимит и потолок зарплат. Футболисты получают по 2 млн, а за границей зарабатывали бы максимум 500 тысяч»

Александр Гришин выступил за ужесточение лимита.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о намерении изменить действующий лимит: «Таргетируем 5 иностранцев на поле, 10 в заявке. К 2028 году, плавное снижение».

«Трансферы «Краснодара» в летнее окно поражают своей точностью: Аугусто, Перрен и Жубал. Команда подписывает футболистов для того, чтобы бороться за первые места. «Локомотив» тоже провел неплохую трансферную кампанию, избавившись от ненужных футболистов и подписав хороших российских игроков. Тем более перед новым лимитом на легионеров «Локомотив» делает все правильно.

Мы все слышим, что говорит наш министр спорта. Я полностью с ним согласен – РПЛ нужно вводить новый лимит и потолок зарплат. Никуда не годятся раздутые зарплаты: наши футболисты получают по 2 миллиона, а за границей получали бы максимум 500 тысяч», – сказал экс-полузащитник ЦСКА. 

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?36 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
лимит на легионеров
logoЧемпионат.com
logoМихаил Дегтярев
потолок зарплат
logoАлександр Гришин
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ари о лимите в РПЛ: «Я за честную конкуренцию. Когда приезжают сильные иностранцы, это плюс для молодых россиян»
4сегодня, 08:57
Карпин об ужесточении лимита: «Батраков, Кисляк, Глебов появились при нынешнем. Что лучше – если будет много посредственных игроков или меньше, но хороших?»
112сегодня, 08:12
Иванов о том, что Дегтярев похвалил Сунгатулина за поддержку нового лимита: «Это мнение Фаниля. «Урал» сможет на нем заработать, если такую рекламу дал министр!»
5сегодня, 05:45
Дегтярев угрожает, что не согласует Карпина на должность в сборной – из-за критики лимита. А он может?
64вчера, 21:35
Главные новости
Грилиш впервые стал игроком месяца в АПЛ. Арендованный у «Сити» вингер сделал 4 ассиста за 3 матча в «Эвертоне»
35 минут назад
Невеш возмутился из-за фото, на котором кажется, что он близок к поцелую со вдовой Жоты: «Человек, разместивший это на обложке журнала, не заслуживает счастья»
1619 минут назадФото
Чемпионат России. «Рубин» примет «Махачкалу», в субботу «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Краснодар» – с «Акроном», в воскресенье «Зенит» встретится с «Балтикой»
6331 минуту назад
Карпин о 9-м месте «Динамо» в РПЛ: «Не считал, что приду, и будет 10 побед. Дело не столько в игре, сколько в результате – он часто зависит от одной ошибки»
1144 минуты назад
Радимов о бане Кордобы: «Решение могло быть жестче, не первый случай агрессивного поведения. Мы осуждаем Смолова, но на футболе тоже женщины и дети – давайте вести себя соответственно»
949 минут назад
Экс-администратор «Спартака» Хаджи умер в 79. Он работал в клубе 25 лет
2557 минут назад
Стам о ван Дейке: «Идеальный защитник, лучший в мире. У него есть все – харизма, физика, игра головой, пас и лидерские качества»
24сегодня, 09:41
Карпин об Умярове вне сборной: «Он начал играть на нынешнем уровне последний год. Есть Кисляк, Черников, Баринов, Глебов – эти люди знают требования. Есть конкуренция»
38сегодня, 09:28
Смолов частично признал вину в ходе допроса по делу о драке в «Кофемании»
40сегодня, 09:27
Слот об Исаке: «Возможно, лучший форвард мира. Не ждите, что он будет играть все 90 минут в ближайшее время. «Ливерпуль» подписал его не на 2 недели, а на 6 лет»
14сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Джексон о словах Хенесса про то, что «Бавария» его не выкупит: «Я не фокусируюсь на количестве матчей. Хочу добиться больших успехов с клубом»
10 минут назад
«Ротор» представил ретроформу, посвященную 30-летию матчей с «МЮ» в Кубке УЕФА
419 минут назадФото
Делап пропустит до трех месяцев из-за травмы, сообщил Мареска: «Единственная девятка «Челси» – Гиу, Жоао Педро тоже может сыграть на позиции»
425 минут назад
Президент «Вильярреала» о матче с «Барсой» в Майами: «В этом нет ничего плохого. Разве что болельщикам будет нанесен ущерб, но мы его компенсируем»
5сегодня, 09:44
Агент Кисляка: «Матвей нравится Пиоли. Но летом было уже поздно: «Фиорентина» взяла Фаццини и Зома»
4сегодня, 09:11
Ари о лимите в РПЛ: «Я за честную конкуренцию. Когда приезжают сильные иностранцы, это плюс для молодых россиян»
4сегодня, 08:57
Сафонов о титулах с «ПСЖ»: «Самые большие свершения еще впереди, надеюсь»
3сегодня, 08:30
«Байер» – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
сегодня, 08:20
Мбаппе – самый популярный игрок Фэнтези ЛЧ среди первых 2000 команд. Рафинья, Салах и Холанд не попали в топ-10
4сегодня, 08:12Фэнтези
Депутат Свищев про дело Смолова: «До реального срока не дойдет, думаю. «Кофеманию» люблю, но меня еда на агрессию не провоцирует. А у наших футболистов почему-то другая история»
4сегодня, 07:52