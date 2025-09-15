«Акрон» сыграет с «Локомотивом». Приходите поддержать тольяттинцев в домашнем матче против железнодорожников!

«Акрон» примет «Локо» в 4-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матч пройдет во вторник, 16 сентября, в 19:45 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Тольяттинцы после трех туров турнира идут на третьем месте в группе D, набрав пять очков. Москвичи же находятся на строчку выше и обгоняют «Акрон» на одно очко. Команде нужна ваша поддержка в домашнем кубковом матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .