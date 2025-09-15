Сергей Ташуев: «Без еврокубков мы варимся в собственном соку – это главная проблема, непонятен наш уровень. Сборная КХЛ россиянам НХЛ уступила 3:15, а говорят, что КХЛ хороший турнир»

Сергей Ташуев назвал отсутствие еврокубков главной проблемой футбола в России.

«Главная проблема российского футбола заключается в следующем: мы уже почти четыре года не играем в еврокубках и варимся в собственном соку. Мы не понимаем, чего стоим сегодня. Говорим, что у нас все хорошо, но не можем оценить уровень в играх с сильными командами

Как пример: недавно сборная КХЛ играла с россиянами из НХЛ . В итоге ребята из американской лиги победили 15:3. Разница просто огромная. А говорят, что КХЛ хороший турнир.

Так и в футболе. Основная проблема – мы не понимаем, на каком уровне находимся. А в остальном у нас все хорошо», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ .

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.