«В Европе очень плохие настроения против России. С ней точно не готовы играть. После окончания СВО – примут обратно, но не сейчас». Петржела про отстранение РФ
Властимил Петржела убежден, что сейчас в Европе с Россией играть не хотят.
«Европейские страны точно не готовы играть с Россией, здесь очень плохие настроения против России.
После окончания СВО все примут Россию обратно и буду готовы играть, но не сейчас», – сказал бывший главный тренер «Зенита» чех Петржела.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Odds.ru
