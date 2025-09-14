  • Спортс
  • «В Европе очень плохие настроения против России. С ней точно не готовы играть. После окончания СВО – примут обратно, но не сейчас». Петржела про отстранение РФ
35

«В Европе очень плохие настроения против России. С ней точно не готовы играть. После окончания СВО – примут обратно, но не сейчас». Петржела про отстранение РФ

Властимил Петржела убежден, что сейчас в Европе с Россией играть не хотят.

«Европейские страны точно не готовы играть с Россией, здесь очень плохие настроения против России.

После окончания СВО все примут Россию обратно и буду готовы играть, но не сейчас», – сказал бывший главный тренер «Зенита» чех Петржела.

