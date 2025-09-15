Роналду после 2:0 с «Аль-Холудом»: «Вместе мы сражаемся, вместе побеждаем 💪. Спасибо за поддержку»
Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков «Аль-Насра» после победы.
Вчера «Аль-Наср» обыграл «Аль-Холуд» в домашнем матче 2-го тура саудовской Про-Лиги (2:0).
«Вместе мы сражаемся, вместе мы побеждаем 💪. Спасибо за вашу поддержку, давайте продолжим в том же духе!» – написал португалец в твиттере.
Фото: x.com/Cristiano
Роналду вручили «Золотую бутсу» чемпионата Саудовской Аравии-2024/25. Форвард «Аль-Насра» стал лучшим бомбардиром лиги во 2-м сезоне подряд
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Криштиану Роналду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости