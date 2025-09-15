Роналду после 2:0 с «Аль-Холудом»: «Вместе мы сражаемся, вместе побеждаем 💪. Спасибо за поддержку»

Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков «Аль-Насра» после победы.

Вчера «Аль-Наср » обыграл «Аль-Холуд » в домашнем матче 2-го тура саудовской Про-Лиги (2:0).

«Вместе мы сражаемся, вместе мы побеждаем 💪. Спасибо за вашу поддержку, давайте продолжим в том же духе!» – написал португалец в твиттере.

Фото: x.com/Cristiano

