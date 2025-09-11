Роналду получил приз «Лучшему игроку всех времен» от лиги Португалии: «Он определил эпоху и оставит неизгладимый след в мировом футболе»

Криштиану Роналду получил приз «Лучшему футболисту всех времен».

Награда досталась форварду «Аль-Насра » от лиги Португалии на церемонии Liga Portugal Awards.

«Неотъемлемая фигура в спорте и кумир миллионов, он определил эпоху и оставит неизгладимый след в мировом футболе», – говорится в сообщении лиги.

Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча» по версии France Football и ФИФА, чемпион Евро-2016 в составе сборной Потугалии, 5-кратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала » и «Манчестер Юнайтед », также выступал за «Ювентус » и «Спортинг». Он мировой рекордсмен по голам (141) за сборную.