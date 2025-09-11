  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду получил приз «Лучшему игроку всех времен» от лиги Португалии: «Он определил эпоху и оставит неизгладимый след в мировом футболе»
Фото
22

Роналду получил приз «Лучшему игроку всех времен» от лиги Португалии: «Он определил эпоху и оставит неизгладимый след в мировом футболе»

Криштиану Роналду получил приз «Лучшему футболисту всех времен».

Награда досталась форварду «Аль-Насра» от лиги Португалии на церемонии Liga Portugal Awards.

«Неотъемлемая фигура в спорте и кумир миллионов, он определил эпоху и оставит неизгладимый след в мировом футболе», – говорится в сообщении лиги.

Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча» по версии France Football и ФИФА, чемпион Евро-2016 в составе сборной Потугалии, 5-кратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» и «Манчестер Юнайтед», также выступал за «Ювентус» и «Спортинг». Он мировой рекордсмен по голам (141) за сборную.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?31565 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт лиги Португалии
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoАль-Наср Эр-Рияд
рейтинги
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЮвентус
logoСборная Португалии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Роналду плохо повел себя с сотрудником «Спортинга», и мы его наказали – не взяли на выезд в Мадейру. В его реакции проявился чемпионский дух». Экс-тренер клуба о молодом Криштиану
297 сентября, 04:58
Роналду о «Спортинге» без Дьокереша: «Он был особенным игроком, придется адаптироваться. Надеюсь, снова станут чемпионами»
48 августа, 15:44
Роналду поздравил «Спортинг» со 119-летием: «119 лет гордости Португалии»
91 июля, 14:33
Главные новости
На Смолова завели уголовное дело, Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 128 млн долларов, Словения вылетела с Евробаскета, Счетная палата против Минспорта и другие новости
154 минуты назад
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем ТГ-боте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Адвокат об уголовном деле Смолова: «Шансы на реальное лишение свободы минимальны. Речь идет о преступлении средней тяжести»
11сегодня, 02:00
Кандидат в президенты «Бенфики» Лопеш хочет подписать Бернарду зимой: «Контракт готов. На этом мы не остановимся»
7сегодня, 01:33
Ямаль, Мбаппе, Холанд – кого из топов возьмете на первый тур Основы ЛЧ?
вчера, 22:00Тесты и игры
Гришин об уголовном деле Смолова за драку: «Он уже два раза извинился. Для чего это раздувать сейчас? Жалко парня»
44вчера, 21:58
Отец Мбаппе: «На стадионе порой хотелось придушить людей, оторвать головы, когда слышишь, как они обсуждают игру 12-летних детей»
11вчера, 21:49
Шансы «Интера» выиграть Серию А – 25,6%, «Ювентуса» – 18,2%, «Наполи» – 17,4%, «Ромы» – 13,3%, «Милана» – 11,3% (CIES)
16вчера, 21:05
Гендиректор «Акрона» об ужесточении лимита: «К легионерам клубы вынуждены обращаться, потому что некого приглашать. Если искусственно ставить россиянина, сильнее он не станет»
16вчера, 20:47
Андрей Мостовой об инвестициях: «В основном недвижимость – разбираюсь хорошо, брокеры у меня есть. Пытаюсь развиваться, чтобы после карьеры себя уверенно чувствовать»
69вчера, 20:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» отдало форварда России U21 Бокова в аренду «Спартаку» из Костромы
5 минут назад
Нани и Куарежма включены в Зал славы португальского футбола
439 минут назадФото
«Локомотив» завершил летнюю трансферную кампанию. Переход Олейникова сорвался
2сегодня, 03:59
«Сочи» хочет подписать лучшего бомбардира «Леганеса» де ла Фуэнте. Испанцы против ухода форварда
3сегодня, 03:44
У Ракова травма пятой плюсневой кости, сообщил агент: «Если все пойдет нормально, через три недели вернется в общую группу»
сегодня, 01:46
Лапочкин об арбитрах: «Начало сезона не могут занести себе в актив. Карасев, Иванов и Левников допускали серьезные ошибки. Может, разочарование, что не судят большие еврокубковые матчи»
3сегодня, 01:13
Шабаров о России U21: «Мы бы поборолись с любой командой на крупном турнире. Как игра с условной Францией и Италией сложится, покажет только конкретный матч»
7вчера, 21:59
Леау готов играть на позиции центрфорварда в «Милане»: «Я бы мог больше забивать. Аллегри знает, как меня использовать»
5вчера, 21:50
Джердан Шакири: «Гвардиола – лучший тренер в плане тактики в моей карьере. Из партнеров лучшим назову Рибери – он был неистов. А какой дриблинг»
6вчера, 21:37
Адли перешел в «Аль-Шабаб» из «Милана» за 8 млн евро
2вчера, 21:13Фото