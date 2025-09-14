Роналду вручили «Золотую бутсу» чемпионата Саудовской Аравии-2024/25. Форвард «Аль-Насра» стал лучшим бомбардиром лиги во 2-м сезоне подряд

Криштиану Роналду получил «Золотую бутсу» чемпионата Саудовской Аравии.

Перед началом сегодняшнего матча «Аль-Насра» с «Аль-Холудом» (2:0) португальцу вручили приз как лучшему бомбардиру саудовской Про-Лиги в прошлом сезоне. В 30 матчах сезона-2024/25 Роналду забил 25 голов.

Отметим, что Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии во 2-м сезрне подряд.

Фото: x.com/SPL_EN