Роналду вручили «Золотую бутсу» чемпионата Саудовской Аравии-2024/25. Форвард «Аль-Насра» стал лучшим бомбардиром лиги во 2-м сезоне подряд
Криштиану Роналду получил «Золотую бутсу» чемпионата Саудовской Аравии.
Перед началом сегодняшнего матча «Аль-Насра» с «Аль-Холудом» (2:0) португальцу вручили приз как лучшему бомбардиру саудовской Про-Лиги в прошлом сезоне. В 30 матчах сезона-2024/25 Роналду забил 25 голов.
Отметим, что Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии во 2-м сезрне подряд.
Фото: x.com/SPL_EN
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт чемпионата Саудовской Аравии в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости