Коман о Роналду: «Выдающийся футболист. Играть с ним – большая честь, смогу рассказать об этом своим детям»

Кингсли Коман заявил, что счастлив играть в одной команде с Криштиану Роналду.

Французский полузащитник перешел в «Аль-Наср » этим летом из «Баварии».

«Он выдающийся футболист, играть с ним – большая честь для меня. Я смогу рассказать своим детям, что играл вместе с Криштиану Роналду .

Всегда приятно находиться рядом с такими игроками», – сказал Коман.

Саудовский клуб победил «Аль-Холуд» (2:0) во 2-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Кингсли отметился в матче результативной передачей на Садьо Мане .