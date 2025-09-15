Коман о Роналду: «Выдающийся футболист. Играть с ним – большая честь, смогу рассказать об этом своим детям»
Кингсли Коман заявил, что счастлив играть в одной команде с Криштиану Роналду.
Французский полузащитник перешел в «Аль-Наср» этим летом из «Баварии».
«Он выдающийся футболист, играть с ним – большая честь для меня. Я смогу рассказать своим детям, что играл вместе с Криштиану Роналду.
Всегда приятно находиться рядом с такими игроками», – сказал Коман.
Саудовский клуб победил «Аль-Холуд» (2:0) во 2-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Кингсли отметился в матче результативной передачей на Садьо Мане.
