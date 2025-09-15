Кин о Шоу при 1-м голе «Сити»: «Он годами избегает наказания за убиийства – недопустимо, когда футболиста сборной с сотней матчей за плечами так обыгрывают. «МЮ» уступает, но уходит с поля без единой желтой»

Рой Кин раскритиковал оборону «МЮ» в игре с «Сити».

Манкунианцы уступили в дерби со счетом 0:3.

Выступая в перерыве, экс-полузащитник «МЮ» и эксперт Sky Sports прокомментировал действия Люка Шоу при первом голе «Ман Сити ». Защитник «МЮ» был обыгран Жереми Доку , и вингер «горожан» отдал голевой пас на Фила Фодена.

«Очень здорово играет «Сити», Доку и Фоден – тайминг идеальный. Но защита «Юнайтед»… два полузащитника выстроились в линию, а Шоу просто сдался. Это хороший прием [от Доку], но Шоу – игрок сборной Англии, с сотнями матчей за плечами. Он занимает неправильную позицию. Слишком легко.

Такое впечатление, что он просто выбросил полотенце. Мы знаем, что от Бруну Фернандеша убегают все кому не лень – это продолжается годами. Но, боже мой, еще до этого момента – два полузащитника выстроились в линию. Один пас – и они отрезаны. Если один полузащитник идет вперед, другой должен страховать. У «Юнайтед» все игроки вернулись в защиту, но Шоу просто выбросил полотенце», – сказал Кин.

Ирландец продолжил критику после матча.

«Мы видим Шоу при первом голе. Шоу – футболист сборной, и когда его так обыгрывают [это недопустимо]. Я думаю, Шоу годами избегает наказания за убиийства в «МЮ» (Кин употребил фразу getting away with murder, которую часто используют для описания ситуации, когда человеку сходят с рук серьезные проступки – Спортс’‘). Вечно травмирован, все время не в форме, и мы постоянно находим ему оправдания.

Потом он проводит несколько матчей подряд и начинает действовать так, будто не хочет вступать в отбор. Мы посмотрели статистику дерби – ни одной желтой карточки. А ведь игра тому способствовала, идет дождь, обстановка как раз для того, чтобы лететь в подкат.

В итоге команда проигрывает, а «Манчестер Юнайтед » уходит с поля без единой желтой», – подытожил Кин.