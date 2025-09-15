Три игрока «Барсы» с дублями в матче Ла Лиги впервые за 8 лет. В 2018-м по 2 гола забили трое из «Реала»
Три игрока «Барселоны» сделали дубли в матче Ла Лиги впервые за 8 лет.
В воскресенье по 2 гола в игре с «Валенсией» (6:0) забили Фермин Лопес, Рафинья и Роберт Левандовски.
Последний раз такое «блаугране» удалось в апреле 2017 года – в матче с «Осасуной» (7:1) дублями отметились Андре Гомеш, Лионель Месси и Пако Алькасер.
В Примере последний такой случай произошел с участием «Реала» – в январе 2018-го по 2 гола в игре с «Депортиво» (7:1) забили Гарет Бэйл, Криштиану Роналду и Начо.
