Флик про 6:0 с «Валенсией»: «Барселона» сыграла великолепно на всех позициях. Идеальные три очка. Все бились и получали удовольствие на поле»

Ханс-Дитер Флик доволен разгромом «Валенсии» (6:0).

«Мы с самого начала показали, что хотим сделать, и именно это мы и увидели. Все бились и получали удовольствие от нахождения на поле. Команда сыграла великолепно на всех позициях. Идеальные три очка.

Мне нечего добавить по теме Ямаля и сборной к тому, что я уже сказал на пресс-конференции.

Здорово, когда можно выбирать между Ферраном Торресом и Левандовским. У Рафиньи потрясающий настрой, [его выход со скамейки] – техническое решение. Матчей хватит на всех. У Рафиньи и Араухо был долгий перелет», – сказал главный тренер «Барселоны».

