У «Барселоны» 3 победы и ничья с начала сезона. Команда Флика отстает от «Реала» на 2 очка

«Барселона» начала сезон с трех побед в четырех матчах.

Команда Ханси Флика сегодня разгромила «Валенсию» в 4-м туре – 6:0. Ранее были обыграны «Леванте» (3:2) и «Мальорка» (3:0). С «Райо Вальекано» каталонцы сыграли вничью – 1:1.

«Барселона » набрала 10 очков в чемпионате Испании и идет на втором месте, отставая от «Реала » на 2 балла. Догнать ее может «Эспаньол», у которого 7 очков и игра в запасе.

18 сентября «блауграна» встретится с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов, а затем сыграет с «Хетафе» в Ла Лиге.