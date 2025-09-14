У «Барселоны» 3 победы и ничья с начала сезона. Команда Флика отстает от «Реала» на 2 очка
«Барселона» начала сезон с трех побед в четырех матчах.
Команда Ханси Флика сегодня разгромила «Валенсию» в 4-м туре – 6:0. Ранее были обыграны «Леванте» (3:2) и «Мальорка» (3:0). С «Райо Вальекано» каталонцы сыграли вничью – 1:1.
«Барселона» набрала 10 очков в чемпионате Испании и идет на втором месте, отставая от «Реала» на 2 балла. Догнать ее может «Эспаньол», у которого 7 очков и игра в запасе.
18 сентября «блауграна» встретится с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов, а затем сыграет с «Хетафе» в Ла Лиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
