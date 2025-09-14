«Манчестер – 💙». Доннарумма после 3:0 с «МЮ»
Джанлуиджи Доннарумма после победы над «МЮ» заявил, что Манчестер – голубой.
«Горожане» одержали победу в дерби, проходившем в рамках 4-го тура АПЛ (3:0).
Доннарумма провел свой первый матч в составе «Ман Сити». Итальянец перешел из «ПСЖ» в минувшее трансферное окно.
«Манчестер – 💙», – написал вратарь в соцсетях после игры.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Джанлуиджи Доннаруммы в Х
