«Манчестер – 💙». Доннарумма после 3:0 с «МЮ»

Джанлуиджи Доннарумма после победы над «МЮ» заявил, что Манчестер – голубой.

«Горожане» одержали победу в дерби, проходившем в рамках 4-го тура АПЛ (3:0). Доннарумма провел свой первый матч в составе «Ман Сити ». Итальянец перешел из «ПСЖ» в минувшее трансферное окно. «Манчестер – 💙», – написал вратарь в соцсетях после игры.