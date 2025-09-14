У «Зенита» 13 очков в 8 турах Мир РПЛ – это худший старт с 2008 года

«Зенит» с 2000-х не начинал сезон так слабо, как в этом году.

Команда Сергея Семака сегодня разделила очки с «Балтикой» (0:0) в 8-м туре Мир РПЛ .

Петербуржцы с начала чемпионата одержали три победы, четырежды сыграли вничью и потерпели одно поражение. В последний раз у них было 13 очков (или меньше) в 8 турах в 2008 году.

21 сентября «Зенит » встретится с «Краснодаром».