Холанд вышел на 2-е место по «гол+пас» в манчестерских дерби в АПЛ, опередив Руни и Кантона – у форварда «Сити» 8+3 в 6 играх. До Гиггза 2 балла
Эрлинг Холанд вышел на 2-е место по «гол+пас» в дерби Манчестера в АПЛ.
Нападающий «Ман Сити» сделал дубль в игре с «Юнайтед» в 4-м туре Премьер-лиги (3:0).
Холанд набрал 11 результативных баллов в 6 играх с манкунианцами в АПЛ – 8 голов и 3 ассиста.
Норвежец опередил экс-форвардов «МЮ» Уэйна Руни (9 очков в 21 дерби) и Эрика Кантона (10 в 6 дерби).
Выше Холанда только Райан Гиггз, у которого 13 очков по «гол+пас» в 29 играх против «Манчестер Сити» в АПЛ.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости