Холанд вышел на 2-е место по «гол+пас» в манчестерских дерби в АПЛ, опередив Руни и Кантона – у форварда «Сити» 8+3 в 6 играх. До Гиггза 2 балла

Эрлинг Холанд вышел на 2-е место по «гол+пас» в дерби Манчестера в АПЛ.

Нападающий «Ман Сити» сделал дубль в игре с «Юнайтед » в 4-м туре Премьер-лиги (3:0).

Холанд набрал 11 результативных баллов в 6 играх с манкунианцами в АПЛ – 8 голов и 3 ассиста.

Норвежец опередил экс-форвардов «МЮ» Уэйна Руни (9 очков в 21 дерби) и Эрика Кантона (10 в 6 дерби).

Выше Холанда только Райан Гиггз , у которого 13 очков по «гол+пас» в 29 играх против «Манчестер Сити» в АПЛ.