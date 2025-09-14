  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Холанд вышел на 2-е место по «гол+пас» в манчестерских дерби в АПЛ, опередив Руни и Кантона – у форварда «Сити» 8+3 в 6 играх. До Гиггза 2 балла
6

Холанд вышел на 2-е место по «гол+пас» в манчестерских дерби в АПЛ, опередив Руни и Кантона – у форварда «Сити» 8+3 в 6 играх. До Гиггза 2 балла

Эрлинг Холанд вышел на 2-е место по «гол+пас» в дерби Манчестера в АПЛ.

Нападающий «Ман Сити» сделал дубль в игре с «Юнайтед» в 4-м туре Премьер-лиги (3:0). 

Холанд набрал 11 результативных баллов в 6 играх с манкунианцами в АПЛ – 8 голов и 3 ассиста. 

Норвежец опередил экс-форвардов «МЮ» Уэйна Руни (9 очков в 21 дерби) и Эрика Кантона (10 в 6 дерби). 

Выше Холанда только Райан Гиггз, у которого 13 очков по «гол+пас» в 29 играх против «Манчестер Сити» в АПЛ. 

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?8021 голос
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
logoМанчестер Юнайтед
logoРайан Гиггз
logoЭрик Кантона
logoУэйн Руни
logoЭрлинг Холанд
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола про 3:0 с «МЮ»: «Игрокам «Сити» хотелось показать себя с лучшей стороны в особенный день. Мы еще не полноценная команда, но движемся к этому и хотим бороться за трофеи»
633 минуты назад
Кин о 0:3: «МЮ» выглядит средней командой. «Сити» не мог поверить, насколько это было легко»
334 минуты назад
Аморим про 0:3 с «Ман Сити»: «МЮ» мог избежать этих голов и должен забивать сам при таком количестве моментов. Нам нужно работать над многими вещами»
5656 минут назад
Главные новости
«Барселона» – «Валенсия». Рэшфорд, Бардагжи и Ферран в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
334 минуты назад
Нам нужен сильный frontend-разработчик, который будет развивать контентную часть сайта – новости, посты и многое другое. Откликайтесь!
6 минут назадВакансия
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Валенсию», «Осасуна» победила «Райо», «Бетис» сыграл вничью с «Леванте»
786 минут назадLive
«Ростов» прервал 21-матчевую серию ЦСКА без поражений в Мир РПЛ. Она началась после проигрыша ростовчанам в ноябре 2024-го
2114 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Болоньи», «Лацио» уступило «Сассуоло» в гостях, «Аталанта» разгромила «Лечче»
6520 минут назадLive
ЦСКА впервые при Челестини проиграл в РПЛ – после 4 побед и 3 ничьих. Без поражений идут только «Балтика» и «Локомотив»
2121 минуту назад
«Краснодар» опережает «Балтику» и «Локомотив» на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Зенит» – на 6, «Спартак» – на 7, «Динамо» – на 10
4025 минут назад
Гвардиола про 3:0 с «МЮ»: «Игрокам «Сити» хотелось показать себя с лучшей стороны в особенный день. Мы еще не полноценная команда, но движемся к этому и хотим бороться за трофеи»
633 минуты назад
Чемпионат России. ЦСКА уступил «Ростову», «Зенит» сыграл 0:0 с «Балтикой», «Крылья» победили «Сочи»
269335 минут назад
ЦСКА вдевятером уступил «Ростову» в гостях – 0:1. Кучаев забил после перехваченного паса Акинфеева, Гайича и Алвеса удалили
38336 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Фенербахче» одержал победу в 1-м матче при Тедеско – над «Трабзонспором»
14 минуты назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова был сильнее «Ланса», «Лион» против «Ренна», «Лилль» обыграл «Тулузу»
2114 минут назадLive
Бруну про 0:3 с «Ман Сити»: «Очень плохой результат, но можно посмотреть на игру в двух сторон. «МЮ» смело действовал с мячом, играл на опережение, но голов можно было избежать»
217 минут назад
«Милан» – «Болонья». Модрич, Рабьо, Хименес и Лофтус-Чик в старте. Онлайн-трансляция
219 минут назадLive
Кин о 0:3: «МЮ» выглядит средней командой. «Сити» не мог поверить, насколько это было легко»
334 минуты назад
Межконтинентальный кубок. Египетские «Пирамидс» принимают «Окленд Сити» из Новой Зеландии
6сегодня, 18:01Live
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Криштиану Роналду встречается с «Аль-Холудом»
14сегодня, 18:00Live
Вратарь «Зенита» Адамов о 0:0 с «Балтикой»: «Слава богу, что не пропустили. Все расстроены, потому что не удалось взять три очка»
10сегодня, 17:55
Гвардиола одержал 10-ю победу в манчестерском дерби в АПЛ. Больше побед лишь у Басби (15) и Фергюсона (20)
4сегодня, 17:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах проиграла 0: 4 «Вердеру», «Санкт-Паули» одолел «Аугсбург»
37сегодня, 17:27