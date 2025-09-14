Кин о 0:3: «МЮ» выглядит средней командой. «Сити» не мог поверить, насколько это было легко»

Рой Кин назвал «МЮ» средней командой.

Манкунианцы уступили «Ман Сити » на выезде со счетом 0:3 в 4-м туре АПЛ .

«Посмотришь на «Юнайтед » – против них все слишком просто. «Юнайтед» выглядит как средняя команда.

Готов поспорить, «Сити» не мог поверить, насколько это было легко. Когда забили второй гол – игра была окончена. Это чувствовалось в воздухе. Шансов вернуться уже не было», – сказал бывший полузащитник «МЮ».