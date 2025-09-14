У «МЮ» один удар и 0,03 xG в 1-м тайме с «Ман Сити»

«Манчестер Юнайтед» бил в четыре раза реже «Манчестер Сити» в первом тайме.

Команды Рубена Аморима и Пепа Гвардиолы встречаются в 4-м туре АПЛ.

«Красные дьяволы» нанесли всего один удар по воротам Джанлуиджи Доннаруммы до перерыва. Голкипер выручил свою команду.

У «горожан» 4 удара, 2 из них – в створ. Счет на 18-й минуте открыл Филип Фоден.

«Ман Сити» больше владел мячом (60% против 40%), показатель ожидаемых голов у него тоже выше – 0,34 против 0,03.