У «ПСЖ» 5 побед в 5 матчах сезона – четыре в Лиге 1 и по пенальти в Суперкубке Европы против «Тоттенхэма»
«ПСЖ» продлил победную серию на старте сезона.
В 4-м туре Лиги 1 команда Луиса Энрике обыграла «Ланс» со счетом 2:0.
Перед этим парижане одержали победу над «Нантом» (1:0), «Анже» (1:0), «Тулузой» (6:3) и завоевали Суперкубок Европы, выиграв у «Тоттенхэма» в серии пенальти (2:2, 4:3)
В следующем матче «ПСЖ» примет «Аталанту» в Лиге чемпионов. Встреча пройдет 17 сентября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
