  • У «ПСЖ» 5 побед в 5 матчах сезона – четыре в Лиге 1 и по пенальти в Суперкубке Европы против «Тоттенхэма»
2

У «ПСЖ» 5 побед в 5 матчах сезона – четыре в Лиге 1 и по пенальти в Суперкубке Европы против «Тоттенхэма»

«ПСЖ» продлил победную серию на старте сезона.

В 4-м туре Лиги 1 команда Луиса Энрике обыграла «Ланс» со счетом 2:0. 

Перед этим парижане одержали победу над «Нантом» (1:0), «Анже» (1:0), «Тулузой» (6:3) и завоевали Суперкубок Европы, выиграв у «Тоттенхэма» в серии пенальти (2:2, 4:3)

В следующем матче «ПСЖ» примет «Аталанту» в Лиге чемпионов. Встреча пройдет 17 сентября. 

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?7666 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Илья Учватов
Спортс
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
logoЛанс
