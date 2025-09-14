  • Спортс
  • «Угальде и Барко были сумасшедшей парой, сейчас какая-то бледная тень. Латиноамериканские игроки подвержены психологии, не всегда заряжены на 100%». Сычев о футболистах «Спартака»
5

«Угальде и Барко были сумасшедшей парой, сейчас какая-то бледная тень. Латиноамериканские игроки подвержены психологии, не всегда заряжены на 100%». Сычев о футболистах «Спартака»

Дмитрий Сычев порассуждал о причинах безголевой серии Манфреда Угальде.

– Как форвард скажите, в чем проблема Угальде? Он не забивает с начала сезона. Говорят, это связано с тем, что его не отпустили из «Спартака». Психологический фактор?

– Все возможно. Я отмечал его игру в связке с Барко. Сумасшедшая пара, причем они были очень сильны и поодиночке. Вы помните, сколько они наколотили вдвоем в прошлом сезоне, а сейчас какая-то бледная тень.

Я думаю, латиноамериканские игроки как раз во многом подвержены психологии, они не всегда заряжены на 100% рвать и метать. Немножко у них не получилось – и мотивация как будто бы пропала. Так не может выступать профессиональный высокооплачиваемый футболист, за которого болеет множество фанатов.

Это же не сериал, чтобы расстроиться и не играть. Есть выполнение обязательств, отработка контракта. На игре это сказываться не должно, но, как мы видим, сказывается.

Это проблема, потому что «Спартаку» нужен тот Угальде, который забивал и отдавал, как в прошлом году. Он был очень опасен, – сказал экс-нападающий «Спартака» и «Локомотива».

В прошлом сезоне Угальде стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ с 17 голами. В нынешнем розыгрыше чемпионата на счету костариканца ни одного забитого мяча в восьми матчах. Аргентинец Эсекиэль Барко в прошлом сезоне чемпионата забил 12 голов, а в нынешнем – три.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМанфред Угальде
logoЭсекиэль Барко
logoДмитрий Сычев
психология
