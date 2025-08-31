  • Спортс
  • Гендиректор «Спартака» об Угальде: «Было предложение от «Фейеноорда», но стороны не устроили условия контракта. Надеемся, что в этом сезоне он сможет забить еще больше»
Гендиректор «Спартака» об Угальде: «Было предложение от «Фейеноорда», но стороны не устроили условия контракта. Надеемся, что в этом сезоне он сможет забить еще больше»

Гендиректор «Спартака» сказал, что «Фейеноорд» хотел приобрести Манфреда Угальде.

23-летний форвард из Коста-Рики не отметился результативными действиями в 7 матчах за красно-белых в Мир РПЛ в этом сезоне.

В прошлом сезоне он забил 17 мячей в 29 играх чемпионата, выиграв гонку бомбардиров. 

«Летом по Угальде поступало предложение. Однако переговоры были прекращены, поскольку стороны не устроили условия контракта.

Может ли он покинуть клуб следующим летом – не буду загадывать. Мы рассчитываем на него и надеемся, что в этом сезоне он покажет тот же уровень, что в прошлом, сможет забить еще больше.

Да, предложение было от «Фейеноорда», – сообщил Олег Малышев.

«Фейеноорд» сделал предложение об аренде Угальде с правом выкупа за 20 млн евро. «Спартак» готов продать форварда за 25 млн («Чемпионат»)

