Гендиректор «Спартака» об Угальде: «Было предложение от «Фейеноорда», но стороны не устроили условия контракта. Надеемся, что в этом сезоне он сможет забить еще больше»
Гендиректор «Спартака» сказал, что «Фейеноорд» хотел приобрести Манфреда Угальде.
23-летний форвард из Коста-Рики не отметился результативными действиями в 7 матчах за красно-белых в Мир РПЛ в этом сезоне.
В прошлом сезоне он забил 17 мячей в 29 играх чемпионата, выиграв гонку бомбардиров.
«Летом по Угальде поступало предложение. Однако переговоры были прекращены, поскольку стороны не устроили условия контракта.
Может ли он покинуть клуб следующим летом – не буду загадывать. Мы рассчитываем на него и надеемся, что в этом сезоне он покажет тот же уровень, что в прошлом, сможет забить еще больше.
Да, предложение было от «Фейеноорда», – сообщил Олег Малышев.
«Фейеноорд» сделал предложение об аренде Угальде с правом выкупа за 20 млн евро. «Спартак» готов продать форварда за 25 млн («Чемпионат»)
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости