Станкович о безголевой серии Угальде: «Это футбол, такое случается. Я доволен тем, как он действовал с «Зенитом» и «Рубином»

Деян Станкович отреагировал на безголевую серию Манфреда Угальде.

В этом сезоне 23‑летний форвард провел семь игр за «Спартак» во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

– Много вопросов по безголевой серии Угальде. Есть ли тут психологический фактор?

– Не вижу связи. Если человек не забивает гол, это не значит, что у него есть психологические проблемы. Это футбол, такое случается.

Я доволен тем, как он действовал в матчах с «Зенитом» и «Рубином», какой вклад он внес в результат, – сказал главный тренер «Спартака ».