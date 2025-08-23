Станкович о безголевой серии Угальде: «Это футбол, такое случается. Я доволен тем, как он действовал с «Зенитом» и «Рубином»
Деян Станкович отреагировал на безголевую серию Манфреда Угальде.
В этом сезоне 23‑летний форвард провел семь игр за «Спартак» во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
– Много вопросов по безголевой серии Угальде. Есть ли тут психологический фактор?
– Не вижу связи. Если человек не забивает гол, это не значит, что у него есть психологические проблемы. Это футбол, такое случается.
Я доволен тем, как он действовал в матчах с «Зенитом» и «Рубином», какой вклад он внес в результат, – сказал главный тренер «Спартака».
