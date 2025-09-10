  • Спортс
  • У Угальде первые голевые действия в сезоне – 2 ассиста с Гаити. За «Спартак» у форварда 0+0 в 8 матчах
У Угальде первые голевые действия в сезоне – 2 ассиста с Гаити. За «Спартак» у форварда 0+0 в 8 матчах

Манфред Угальде совершил первые результативные действия в сезоне.

Форвард сборной Коста-Рики и «Спартака» сделал две голевые передачи в матче отбора ЧМ-2026 с Гаити (3:3).

Последний раз Угальде совершал голевое действие за красно-белых в прошлом сезоне – 24 мая забил мяч в игре заключительного тура РПЛ с «Химками» (5:0).

В 8 матчах текущего сезона за «Спартак», включая Фонбет Кубок России, у нападающего нет результативных действий.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
