У Угальде первые голевые действия в сезоне – 2 ассиста с Гаити. За «Спартак» у форварда 0+0 в 8 матчах
Манфред Угальде совершил первые результативные действия в сезоне.
Форвард сборной Коста-Рики и «Спартака» сделал две голевые передачи в матче отбора ЧМ-2026 с Гаити (3:3).
Последний раз Угальде совершал голевое действие за красно-белых в прошлом сезоне – 24 мая забил мяч в игре заключительного тура РПЛ с «Химками» (5:0).
В 8 матчах текущего сезона за «Спартак», включая Фонбет Кубок России, у нападающего нет результативных действий.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости