  Хавбек «Краснодара» Дуглас: «Чемпионат Франции входит в тройку сильнейших лиг. Там больше элитных футболистов, но в России тоже много хороших игроков»
8

Хавбек «Краснодара» Дуглас: «Чемпионат Франции входит в тройку сильнейших лиг. Там больше элитных футболистов, но в России тоже много хороших игроков»

Дуглас Соарес сравнил чемпионаты России и Франции.

 28-летний полузащитник летом перешел в «Краснодар» из «Нанта».

– Можно ли сравнить чемпионаты Франции и России по уровню?

Чемпионат Франции входит в тройку сильнейших лиг мира. Там много игроков топ-уровня. Но и здесь, в России, тоже много хороших игроков – например, в «Краснодаре», куда я приехал играть.

Мне сложно сравнить эти чемпионаты – и там, и там есть хорошие футболисты. Но сейчас во Франции, думаю, больше элитных футболистов, – сказал Дуглас.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
