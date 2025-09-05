Хавбек «Краснодара» Дуглас: «Чемпионат Франции входит в тройку сильнейших лиг. Там больше элитных футболистов, но в России тоже много хороших игроков»

Дуглас Соарес сравнил чемпионаты России и Франции.

28-летний полузащитник летом перешел в «Краснодар» из «Нанта».

– Можно ли сравнить чемпионаты Франции и России по уровню?

– Чемпионат Франции входит в тройку сильнейших лиг мира. Там много игроков топ-уровня. Но и здесь, в России, тоже много хороших игроков – например, в «Краснодаре », куда я приехал играть.

Мне сложно сравнить эти чемпионаты – и там, и там есть хорошие футболисты. Но сейчас во Франции, думаю, больше элитных футболистов, – сказал Дуглас.