Хавбек «Краснодара» Дуглас: «Хотим снова завоевать чемпионство. Пауза на матчи сборных очень важна для нас»

Дуглас Соарес заявил о желании «Краснодара» вновь выиграть Мир РПЛ.

«Мне кажется, что пауза на матчи сборных очень важна для нас. Мы ушли на перерыв с хорошим результатом — на первом месте в чемпионате, поэтому нужно продолжать работать и фокусироваться на том, чтобы продолжить положительную серию, которая у нас складывается.

Мы хотим снова завоевать чемпионство», — сказал полузащитник «Краснодара ».