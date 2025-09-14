Сборная Гвинеи рассматривает матч с Россией в марте 2026 года (Sport24)

Сборная Гвинеи может сыграть с Россией.

По данным Sport24, Федерация футбола Гвинеи рассматривает сборную России как потенциального соперника для товарищеской встречи в марте 2026 года.

Обсуждение календаря соперников на следующий год обсуждают внутри федерации. Кандидатуру сборной России предложили на рассмотрение президенту Федерации футбола Гвинеи. На следующей неделе могут решить – начинать ли общение по организации этого матча.

Пока переговоры между сторонами не начались, но в Гвинее собираются выйти на прямой диалог со своими потенциальными соперниками в начале следующего года. Возможные варианты проведения матча – в самой Гвинее или в России.

Отмечается, что в Федерации футбола Гвинеи открыты к переговорам и готовы рассматривать предложение РФС.