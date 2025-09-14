Сарри недоволен отсутствием игроков из-за сборных: «Клубы платят им, чтобы они 6 месяцев занимались чем-то другим. Нужно пересмотреть календарь»
Маурицио Сарри выразил недовольство отсутствием игроков из-за сборных.
«Если подумать, то к концу года у игроков будет четыре перерыва на сборные, а это значит, что их не будет в нашем распоряжении 48 дней. Еще 35 дней они будут отсутствовать из-за Кубка Африки, 35 дней – из-за чемпионата мира и четыре недели – из-за отпуска.
Им платят за то, чтобы они шесть месяцев занимались чем-то другим. Нам нужно пересмотреть календарь», – сказал тренер «Лацио».
