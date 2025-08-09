Бакайоко о переходе в «Челси» за 40 млн: «Пришли трудности и критика. Я читал все, что обо мне писали, и терял уверенность. Конте – лучший тренер, с которым я работал»

Тьемуэ Бакайоко поделился мнением касательно этапа карьеры в «Челси».

– «Челси» заплатил за вас 40 миллионов евро в 2017 году. Что вам не удалось на «Стэмфорд Бридж»?

– Это футбольные моменты. В первом сезоне были как хорошие, так и плохие моменты, и я думал, что во втором я стану лучше.

Но Антонио Конте, тренер, который подписал меня в «Челси», ушел, а потом все изменилось, когда пришел новый тренер (Маурицио Сарри – Спортс’‘) со своими идеями.

– Когда вы перешли в «Челси», вас прозвал «новым Макелеле». Сказалось ли на вас давление?

– Я чувствовал это после нескольких месяцев. Сначала все шло хорошо, потому что мои первые матчи были очень хорошими, но затем пришли трудности и критика.

Такого со мной никогда раньше не случалось. И, как и большинство молодых игроков, я начал читать все, что обо мне писали, и терять уверенность.

Кстати, сам Клод Макелеле очень помог мне в те моменты.

– Конте – тренер, который оказал на вас наибольшее влияние?

– Он лучший тренер, с которым я когда-либо работал.

Его стиль игры, возможно, не самый лучший для просмотра футбола, но он, безусловно, самый эффективный, – сказал бывший полузащитник «Челси » Тьемуэ Бакайоко .