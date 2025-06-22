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Роналду, Руни, ван Дейк, Анри, де Брюйне, Трент и Салах – в сборной АПЛ всех времен от FourFourTwo

Криштиану Роналду попал в «величайшую сборную АПЛ всех времен» от FourFourTwo.

Британский журнал составил команду из 11 лучших футболистов Премьер-лиги на соответствующих позициях.

В сборную включены:

вратарь: Петер Шмейхель;

защита: Трент Александер-Арнолд, Рио Фердинанд, Вирджил ван Дейк, Эшли Коул;

полузащита: Кевин де Брюйне, Рой Кин, Мохамед Салах, Криштиану Роналду;

нападение: Уэйн Руни, Тьерри Анри.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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FourFourTwo
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