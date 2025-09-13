Тудор о 4:3 с «Интером»: «Сумасшедший, странный матч. Может, ничья была бы более справедливым результатом, но таков футбол. «Юве» не прессинговал должным образом»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор подвел итоги игры с «Интером».

Туринский клуб одержал победу со счетом 4:3 в 3-м туре Серии А.

«Это был сумасшедший, странный матч с большим количеством голов. Очень приятно одержать победу над отличным соперником. Это был всего лишь третий тур, осталось еще 35 матчей. Ребята молодцы.

Аджич ? Мы много работаем с ним, потому что считаем его сильным игроком. Он обладает потрясающими качествами, он хорошо работал всю неделю, и мы думали о том, чтобы его выпустить.

Мы не играли и не прессинговали так, как могли бы. Победа была одержана, не знаю, заслуженная ли она, может быть, ничья была бы более справедливым результатом, но таков футбол.

Позиция Йылдыза? Мы выстроили ромб в полузащите, идея была в том, чтобы прессинговать выше, но у нас это плохо получалось. Мы не прессинговали должным образом и быстро отходили назад. Он сильный игрок и должен оставаться ближе к воротам», – сказал Тудор .