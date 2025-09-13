«Интер» проиграл 2 из 3 матчей в Серии А при Киву

«Интер» проиграл в двух из трех первых туров чемпионата Италии.

Команда Кристиана Киву уступила «Ювентусу » со счетом 3:4 в 3-м туре. Во 2-м ее обыграл «Удинезе» – 1:2. Начали же сезон миланцы с разгрома «Торино» (5:0).

Всего при румынском специалисте «Интер » выиграл лишь 3 из 7 матчей.

17 сентября «нерадзурри» встретятся с «Аяксом» в Лиге чемпионов.