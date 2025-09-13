«Интер» проиграл 2 из 3 матчей в Серии А при Киву
«Интер» проиграл в двух из трех первых туров чемпионата Италии.
Команда Кристиана Киву уступила «Ювентусу» со счетом 3:4 в 3-м туре. Во 2-м ее обыграл «Удинезе» – 1:2. Начали же сезон миланцы с разгрома «Торино» (5:0).
Всего при румынском специалисте «Интер» выиграл лишь 3 из 7 матчей.
17 сентября «нерадзурри» встретятся с «Аяксом» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
