Пивоваров о 2:2 со «Спартаком»: «Динамо» показало, что может играть на равных с большими клубами. Результат справедлив»

Павел Пивоваров оценил ничью «Динамо» со «Спартаком» (2:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«По первому тайму у нас было больше возможностей, играли лучше. Это отразилось в счете. Но результат по игре, справедлив. «Спартак » прибавил во втором тайме, были хорошие моменты. Но у нас тоже была штанга. Боевая игра для болельщиков.

Думаю, оба клуба неудовлетворены результатом. Мы хотели победить, настраивались. Команда показала, что может играть на равных с большими клубами», — сказал гендиректор «Динамо ».