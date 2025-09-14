Ковтун о 16-м месте «Торпедо»: «Нужно исправлять ситуацию и все делать пошагово»

Юрий Ковтун высказался о задаче «Торпедо» в текущем сезоне Первой лиги.

Ковтун вошел в тренерский штаб Дмитрия Парфенова, который накануне возглавил черно-белых. После 10 матчей «Торпедо» занимает в таблице 16-е место.

— Какая задача стоит перед тренерским штабом?

— Думаю, пока рано говорить какие‑то громкие слова, они пока неуместны. Надо же познакомиться с командой, игроками, административным штабом, плюс руководством клуба, которое доверилось нам.

Надо все делать пошагово. Конечно, нужно исправлять сложившуюся ситуацию. Если взялся за какое‑то дело, к нему надо относиться серьезно, — сказал старший тренер «Торпедо ».