  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тюкавин о «Динамо»: «Начало сезона так себе, все ждали не этого. Только нам забивают такие простые голы. Не знаю, почему это случается именно с нашей командой»
3

Тюкавин о «Динамо»: «Начало сезона так себе, все ждали не этого. Только нам забивают такие простые голы. Не знаю, почему это случается именно с нашей командой»

Константин Тюкавин указал на неудачную игру «Динамо» в обороне.

«Начало сезона так себе. Болельщики и вообще все ожидали не этого, но как есть.

Мне кажется, только нам соперники забивают такие простые голы. Не знаю, почему это случается именно с нашей командой. Непонятно», – сказал форвард «Динамо».

У «Динамо» 9 очков в 8 турах РПЛ при Карпине – это худший старт с 2019 года

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?5565 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoДинамо Москва
logoКонстантин Тюкавин
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Динамо» 9 очков в 8 турах РПЛ при Карпине – это худший старт с 2019 года
14сегодня, 16:42
Карпин про 2:2 со «Спартаком»: «Несогласованность игроков «Динамо» приводит к смешным голам. Не знаю, как этого избежать, без понятия»
67сегодня, 16:31
Карпин 5 матчей не обыгрывает «Спартак» в Мир РПЛ – с сентября 2022 года
8сегодня, 16:09
Главные новости
Алонсо – Мансано после удаления Хейсена: «Ты наводишь меня на дурные мысли, мужик. Разве ты не видел, что Милитао был в пяти метрах? Это точно увидят в техническом комитете судей»
320 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Сосьедад» Захаряна в гостях, «Атлетико» победил «Вильярреал», «Барселона» примет «Валенсию» в воскресенье
5320 минут назад
У «Челси» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах. Дальше – «Бавария» и «МЮ»
1221 минуту назад
«Челси» упустил победу над «Брентфордом» – 2:2. Кайседо забил на 85-й, но Карвалью ответил на 93-й
15522 минуты назад
Чемпионат Англии. «Челси» сыграл 2:2 с «Брентфордом», «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «Ман Сити» и «МЮ» встретятся в воскресенье
22124 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Интер» – 4:3, «Наполи» выиграл у «Фиорентины», «Милан» встретится с «Болоньей» в воскресенье
3928 минут назад
Анчелотти о Бразилии на ЧМ-2026: «Никто в футболе не обязан побеждать, но мы обязаны попытаться. Я работал в «Реале» 6 лет, но ЛЧ выиграл всего 3 раза»
836 минут назад
Алонсо о 4 победах «Реала» в 4 матчах: «Нельзя принимать это как должное, но мы довольны. Результаты говорят сами за себя»
241 минуту назад
Хиль Мансано написал в рапорте, что удалил Хейсена в матче с «Сосьедадом» «за то, что тот лишил соперника явной возможности забить гол»
1750 минут назад
ТВ «Реала» об арбитрах матча с «Сосьедадом»: «Было бы справедливо запретить им судить матчи «Мадрида». Их даже нельзя назвать судьями»
3358 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина победил «Осер», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
413 минут назад
Брэйтуэйт был прикован к инвалидной коляске в детстве: «Болезнь Легга–Кальве–Пертеса. Было тяжело видеть взгляды людей, слышать вопросы: «Что случилось?» Я не хотел об этом говорить»
14 минут назад
Лилиан Тюрам посетил матч «Ювентус» – «Интер», в котором забили его сыновья Маркус и Кефрен
216 минут назад
«Атлетико» обыграл «Вильярреал» – 2:0. Барриос забил победный гол, у Николаса Гонсалеса дебютный мяч за мадридский клуб
521 минуту назад
«Атлетико» выиграл впервые в сезоне – у «Вильярреала». Дальше – выезд к «Ливерпулю»
221 минуту назад
В Серии А впервые использована камера на главном судье – в игре «Ювентуса» и «Интера»
26 минут назадФото
«Фиорентина» уступила «Наполи» – 1:3. Де Брюйне реализовал пенальти, у Хейлунда и Бекемы дебютные голы за неаполитанцев
1227 минут назад
Ямаль о главных соперниках «Барсы» в ЛЧ: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Бавария», «Реал», «ПСЖ»… они всегда в числе претендентов на победу»
436 минут назад
Тедеев об 1:2 с «Краснодаром»: «Разочаровала последовательность работы арбитров, могли добавить больше времени. Закономерным исходом была бы ничья»
1сегодня, 20:12
Хейсен после удаления в матче «Реала» с «Сосьедадом»: «Спасибо, команда, за то, что вы такие классные. Люблю вас»
3сегодня, 20:12