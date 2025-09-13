Тюкавин о «Динамо»: «Начало сезона так себе, все ждали не этого. Только нам забивают такие простые голы. Не знаю, почему это случается именно с нашей командой»
Константин Тюкавин указал на неудачную игру «Динамо» в обороне.
«Начало сезона так себе. Болельщики и вообще все ожидали не этого, но как есть.
Мне кажется, только нам соперники забивают такие простые голы. Не знаю, почему это случается именно с нашей командой. Непонятно», – сказал форвард «Динамо».
У «Динамо» 9 очков в 8 турах РПЛ при Карпине – это худший старт с 2019 года
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
