Аморим о давлении на него и Гвардиолу: «Смешно сравнивать. Он может расслабиться, даже если перестанет выигрывать. Мне же приходится доказывать свою состоятельность каждый день»

Рубен Аморим видит у себя мало общего с Пепом Гвардиолой.

– Можно ли считать, что давление на вас больше, чем на Пепа Гвардиолу?

– Нет, сравнивать нельзя. Этот парень постоянно побеждает. Он может позволить себе расслабиться, даже если перестанет выигрывать.

Мне же приходится доказывать свою состоятельность каждый день здесь, и я это чувствую. Мне так комфортно, и я думаю, что каждый день, приходя сюда, я должен быть лучше. Сравнивать мою ситуацию с ситуацией Гвардиолы? Это просто смешно.

У нас есть более серьезные проблемы. Они у нас остаются, но мы работаем над ними. Иногда мы злимся, расстраиваемся, но все же работаем над всеми проблемами.

Мы пытаемся стать лучше. И я вижу, что команда играет намного лучше, чем прежде. Надо лишь лучше реализовывать моменты, больше побеждать – и тогда станет попроще, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » перед дерби.