Аморим о давлении на него и Гвардиолу: «Смешно сравнивать. Он может расслабиться, даже если перестанет выигрывать. Мне же приходится доказывать свою состоятельность каждый день»

– Можно ли считать, что давление на вас больше, чем на Пепа Гвардиолу?
– Нет, сравнивать нельзя. Этот парень постоянно побеждает. Он может позволить себе расслабиться, даже если перестанет выигрывать.
Мне же приходится доказывать свою состоятельность каждый день здесь, и я это чувствую. Мне так комфортно, и я думаю, что каждый день, приходя сюда, я должен быть лучше. Сравнивать мою ситуацию с ситуацией Гвардиолы? Это просто смешно.
У нас есть более серьезные проблемы. Они у нас остаются, но мы работаем над ними. Иногда мы злимся, расстраиваемся, но все же работаем над всеми проблемами.
Мы пытаемся стать лучше. И я вижу, что команда играет намного лучше, чем прежде. Надо лишь лучше реализовывать моменты, больше побеждать – и тогда станет попроще, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» перед дерби.