Аморим о Байындыре в «МЮ»: «Надеюсь, на этой неделе Алтай будет так же хорош, как ван дер Сар. Было время, когда клуб долго искал вратаря, а потом пришел Эдвин и застолбил место»
«Мы надеемся создать стабильность в клубе, чтобы новые игроки прибавляли. Если посмотреть в прошлое, то у клуба был хороший костяк – с Роем Кином, Гари Невиллом и всеми этими ребятами. Но я помню, что у игроков мирового класса – вроде Хуана-Себастьяна Верона – были проблемы при приходе в команду.
Или в свое время была ситуация, когда клуб потратил много времени на поиски вратаря, а потом пришел Эдвин ван дер Сар и застолбил место.
Сейчас иная ситуация, мы не выигрываем много титулов, и это увеличивает давление на каждого игрока. Но тем не менее, похожие моменты в истории клуба бывали. Мы постараемся обеспечить стабильность, которая поможет игрокам. Сейчас им может быть сложно адаптироваться.
Кто будет следующим ван дер Саром в «МЮ»? Я надеюсь, что на этой неделе Алтай Байындыр будет так же хорош, как Эдвин. В будущем мы увидим конкуренцию на этой позиции. Мы можем помочь вратарям стать лучше и работаем над этим», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Аморим о вратарях «МЮ»: «Байындыр продолжит играть. Желаю Онана всего наилучшего, даже футболистам высочайшего уровня иногда нужно что-то менять»