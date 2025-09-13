Аморим о Байындыре в «МЮ»: «Надеюсь, на этой неделе Алтай будет так же хорош, как ван дер Сар. Было время, когда клуб долго искал вратаря, а потом пришел Эдвин и застолбил место»

Рубен Аморим надеется, что Алтай Байындыр станет новым ван дер Саром в «МЮ».

«Мы надеемся создать стабильность в клубе, чтобы новые игроки прибавляли. Если посмотреть в прошлое, то у клуба был хороший костяк – с Роем Кином , Гари Невиллом и всеми этими ребятами. Но я помню, что у игроков мирового класса – вроде Хуана-Себастьяна Верона – были проблемы при приходе в команду.

Или в свое время была ситуация, когда клуб потратил много времени на поиски вратаря, а потом пришел Эдвин ван дер Сар и застолбил место.

Сейчас иная ситуация, мы не выигрываем много титулов, и это увеличивает давление на каждого игрока. Но тем не менее, похожие моменты в истории клуба бывали. Мы постараемся обеспечить стабильность, которая поможет игрокам. Сейчас им может быть сложно адаптироваться.

Кто будет следующим ван дер Саром в «МЮ»? Я надеюсь, что на этой неделе Алтай Байындыр будет так же хорош, как Эдвин. В будущем мы увидим конкуренцию на этой позиции. Мы можем помочь вратарям стать лучше и работаем над этим», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».

