Алонсо о 4 победах «Реала» в 4 матчах: «Нельзя принимать это как должное, но мы довольны. Результаты говорят сами за себя»

Хаби Алонсо доволен победной серией «Реала» на старте сезона.

«Мы одержали четыре победы, но двигаемся дальше. Впереди долгий путь, нельзя принимать это как должное, но мы довольны. Есть куда расти, над чем работать, чтобы добиваться стабильных результатов на протяжении сезона. Результаты говорят сами за себя.

Мы долго играли вдесятером, и можно сказать, что у нас были удачные отрезки, когда мы знали, какие усилия нужно приложить, и сумели все исправить.

Игроки серьезно потрудились и отдали все силы на благо команды», – сказал главный тренер «Реала » после победы над «Сосьедадом ».