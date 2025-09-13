ТВ «Реала» об арбитрах матча с «Сосьедадом»: «Было бы справедливо запретить им судить матчи «Мадрида». Их даже нельзя назвать судьями»

На ТВ «Реала» жестко раскритиковали судей матча с «Реал Сосьедад».

Сегодня мадридский клуб обыграл «Реал Сосьедад » со счетом 2:1 в 4-м туре Ла Лиги. На 32-й минуте защитник «сливочных» Дин Хейсен сорвал контратаку соперника, сбив возле центра поля Микеля Ойарсабаля, и получил прямую красную карточку .

Главным арбитром встречи был Хесус Хиль Мансано , за ВАР отвечал Хорхе Фигероа Васкес.

«Это позор для соревнования. Было бы справедливо запретить этим лицам судить матчи «Реала».

Их даже нельзя назвать судьями: они не обеспечивают справедливость, они делают что-то другое», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала».

На ТВ «Реала» заявили, что клуб обратится в ФИФА «из-за судейских ошибок в этом и прошлом сезонах Ла Лиги»