ТВ «Реала» об арбитрах матча с «Сосьедадом»: «Было бы справедливо запретить им судить матчи «Мадрида». Их даже нельзя назвать судьями»
На ТВ «Реала» жестко раскритиковали судей матча с «Реал Сосьедад».
Сегодня мадридский клуб обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:1 в 4-м туре Ла Лиги. На 32-й минуте защитник «сливочных» Дин Хейсен сорвал контратаку соперника, сбив возле центра поля Микеля Ойарсабаля, и получил прямую красную карточку.
Главным арбитром встречи был Хесус Хиль Мансано, за ВАР отвечал Хорхе Фигероа Васкес.
«Это позор для соревнования. Было бы справедливо запретить этим лицам судить матчи «Реала».
Их даже нельзя назвать судьями: они не обеспечивают справедливость, они делают что-то другое», – сказал ведущий клубного телевидения «Реала».
На ТВ «Реала» заявили, что клуб обратится в ФИФА «из-за судейских ошибок в этом и прошлом сезонах Ла Лиги»
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Razon
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости