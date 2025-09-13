Хейсен после удаления в матче «Реала» с «Сосьедадом»: «Спасибо, команда, за то, что вы такие классные. Люблю вас»
Дин Хейсен поблагодарил партнеров после победы «Реала» над «Сосьедадом».
20-летний защитник мадридского клуба получил от Хесуса Хиля Мансано красную карточку в 1-м тайме матча с «Сосьедадом» в 4-м туре Ла Лиги (2:1) за срыв контратаки соперника. Хейсен сбил Ойарсабаля в центре поля.
«Спасибо, команда, за то, что вы такие классные. Люблю вас», – написал Дин Хейсен.
Алонсо помог «Реалу» выжить вдесятером. После этой странной красной Хейсена
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Дина Хейсена
