Хейсен после удаления в матче «Реала» с «Сосьедадом»: «Спасибо, команда, за то, что вы такие классные. Люблю вас»

Дин Хейсен поблагодарил партнеров после победы «Реала» над «Сосьедадом».

20-летний защитник мадридского клуба получил от Хесуса Хиля Мансано красную карточку в 1-м тайме матча с «Сосьедадом » в 4-м туре Ла Лиги (2:1) за срыв контратаки соперника. Хейсен сбил Ойарсабаля в центре поля.

«Спасибо, команда, за то, что вы такие классные. Люблю вас», – написал Дин Хейсен .

Алонсо помог «Реалу» выжить вдесятером. После этой странной красной Хейсена