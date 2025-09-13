  • Спортс
  • «Мбаппе – сын шлюхи!», «Асенсио, сдохни!» Фанаты «Сосьедада» оскорбляли игроков «Реала» на матче Ла Лиги
«Мбаппе – сын шлюхи!», «Асенсио, сдохни!» Фанаты «Сосьедада» оскорбляли игроков «Реала» на матче Ла Лиги

Килиан Мбаппе и Рауль Асенсио столкнулись с оскорблениями во время матча «Реала».

Мадридцы сегодня одолели «Сосьедад» в 4-м туре Ла Лиги – 2:1. Игра проходила в Сан-Себастьяне на «Реале Арена».

Часть болельщиков хозяев распевала «Мбаппе – сын шлюхи!» во время игры.

Также фанаты желали смерти 22-летнему защитнику «Реала»: «Асенсио, сдохни!»

Насри о Мбаппе: «Меня шокировали слова его матери, что он научился пользоваться карточкой в 22 года и не получил права. Это ненормально, Килиану нужна независимость, чтобы стать зрелым»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Movistar+
logoКилиан Мбаппе
болельщики
происшествия
logoРеал Сосьедад
logoРеал Мадрид
logoРауль Асенсио
logoЛа Лига
Реале Арена
брань
