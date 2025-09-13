«Мбаппе – сын шлюхи!», «Асенсио, сдохни!» Фанаты «Сосьедада» оскорбляли игроков «Реала» на матче Ла Лиги
Килиан Мбаппе и Рауль Асенсио столкнулись с оскорблениями во время матча «Реала».
Мадридцы сегодня одолели «Сосьедад» в 4-м туре Ла Лиги – 2:1. Игра проходила в Сан-Себастьяне на «Реале Арена».
Часть болельщиков хозяев распевала «Мбаппе – сын шлюхи!» во время игры.
Также фанаты желали смерти 22-летнему защитнику «Реала»: «Асенсио, сдохни!»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Movistar+
