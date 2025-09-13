Алонсо – первый тренер «Реала» со времен Пеллегрини, выигравший первые 4 матча в Ла Лиге

Хаби Алонсо стал 1 из 5 тренеров «Реала», выигравших первые 4 матча в Ла Лиге.

Сегодня мадридцы одержали победу над «Сосьедадом » – 2:1. Ранее были обыграны «Мальорка» (2:1), «Овьедо» (3:0) и «Осасуна» (1:0).

Последним выиграть первые четыре матча в Ла Лиге во главе «Реала » удавалось в 2009 году Мануэлю Пеллегрини. Примечательно, что Алонсо тогда играл под его руководством.

Так же стартовали Вандерлей Лушембурго (2005), Энрике Фернандес (1953) и Хосе Киранте (1929).

«Реал» выиграл все 4 матча с начала сезона. При Алонсо у мадридцев 6 побед в 8 играх