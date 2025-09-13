Алонсо – первый тренер «Реала» со времен Пеллегрини, выигравший первые 4 матча в Ла Лиге
Хаби Алонсо стал 1 из 5 тренеров «Реала», выигравших первые 4 матча в Ла Лиге.
Сегодня мадридцы одержали победу над «Сосьедадом» – 2:1. Ранее были обыграны «Мальорка» (2:1), «Овьедо» (3:0) и «Осасуна» (1:0).
Последним выиграть первые четыре матча в Ла Лиге во главе «Реала» удавалось в 2009 году Мануэлю Пеллегрини. Примечательно, что Алонсо тогда играл под его руководством.
Так же стартовали Вандерлей Лушембурго (2005), Энрике Фернандес (1953) и Хосе Киранте (1929).
«Реал» выиграл все 4 матча с начала сезона. При Алонсо у мадридцев 6 побед в 8 играх
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
