«Реал» выиграл все 4 матча с начала сезона. При Алонсо у мадридцев 6 побед в 8 играх

«Реал» выиграл все матчи с начала сезона.

Команда Хаби Алонсо сегодня одолела «Сосьедад» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги. Ранее были обыграны «Мальорка» (2:1), «Овьедо» (3:0) и «Осасуна» (1:0).

Всего под руководством испанца, назначенного перед клубным чемпионатом мира, мадридцы одержали 6 побед в 8 играх.

Далее «Реал» встретится с «Марселем» в Лиге чемпионов. Матч пройдет 16 сентября.

