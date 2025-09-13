«Реал» выиграл все 4 матча с начала сезона. При Алонсо у мадридцев 6 побед в 8 играх
«Реал» выиграл все матчи с начала сезона.
Команда Хаби Алонсо сегодня одолела «Сосьедад» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги. Ранее были обыграны «Мальорка» (2:1), «Овьедо» (3:0) и «Осасуна» (1:0).
Всего под руководством испанца, назначенного перед клубным чемпионатом мира, мадридцы одержали 6 побед в 8 играх.
Далее «Реал» встретится с «Марселем» в Лиге чемпионов. Матч пройдет 16 сентября.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости